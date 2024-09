Campeonato Baiano de Águas Abertas tem recorde e final emocionante

Arthur Pazos Brito, atual campeão do Oceanman, faturou o título masculino - Foto: Divulgação

A 8ª etapa do Campeonato Baiano de Águas Abertas foi marcada por chegadas emocionantes, no último sábado (14), na praia de Inema. Durante a manhã, foram realizadas várias provas, começando pelas distâncias curtas de 200 e 400 metros, voltadas para iniciantes, provas de 800 metros para as categorias petiz e militar, além da prova rápida de 1,5 km e a prova principal, de 4 km. O evento contou com um número recorde de mais de 700 atletas inscritos, uma marca histórica para uma competição local de águas abertas.



Muito disputada, a prova principal, de 4 km, que vale como seletiva para a Travessia Itaparica–Salvador, foi dominada pelos atletas do Yacht Clube da Bahia, que estiveram no pódio nas primeiras colocações. No feminino, o resultado foi: 1º Celine Bispo, 2º Lizian Simões, 3º Luísa Sugimoto, 4º Vitória Beatriz Rosário e 5º Eduarda Jorge. Já o masculino seguiu a seguinte classificação: 1º Arthur Pazos Brito, 2º Marcos do Carmo, 3º Eduardo Mustafá, 4º Renan Santos e em 5º Pedro Marcos Figueiredo.

Os atletas classificados nesta etapa garantiram vaga para a Travessia Itaparica–Salvador, que será realizada nos dias 21 e 22 de dezembro. A 9ª etapa do campeonato será, no dia 10/11, em Salvador, e a décima e última etapa acontecerá, entre os dias 5 e 8 de dezembro, paralelo ao Campeonato Brasileiro e ao Sul-Americano, na praia de Inema.

No sábado, a surpresa ficou por conta de Celine Bispo, atleta velocista do Yacht Clube da Bahia, campeã em provas de 50 e 100 metros no Troféu Brasil e esteve presente nas últimas Olimpíadas como parte do programa de experiência olímpica. Acostumada a competir em provas de até 200 metros, Celine se aventurou pela primeira vez nas provas de longa distância, ao disputar os 4 km. A atleta venceu suas companheiras de clube Lizian Simões e Luísa Sugimoto em uma chegada emocionante, decidida na batida de mão.

No masculino, a emoção também ficou para o final com a chegada acirrada entre o vencedor Arthur Pazos Brito, atual campeão do Oceanman, e o segundo colocado, Marcos do Carmo. A terceira posição foi conquistada por Eduardo Mustafá na terceira posição.

“Foi uma prova além das expectativas, um dia perfeito. Saímos muito satisfeitos, não só com os resultados da turma do alto rendimento, mas também com a participação maciça de novos atletas. Isso mostra que nossas provas são inclusivas, atraindo atletas com diferentes objetivos e gostos. Temos certeza de que estamos no caminho certo com as competições de águas abertas”, comemorou Diego Albuquerque, presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA).