O Campeonato Baiano de Boxe terá início nesta quinta-feira, 28, no Centro Pan-americano de Judô, em Ipitanga, Lauro de Freitas. O evento segue até o dia 31. Com classes masculina e feminina, as categorias são dividias em Infantil, de 13 a 14 anos, Cadete, de 15 a 16, Juvenil, de 17 a 18, e Elite que vai de 19 a 40 anos.

O acesso ao público é mediante a 1 kg de alimentos não perecíveis. Não há informações sobre exigência de ciclo vacinal completo ou parcial.

A Federação de Boxe conseguiu uma autorização para utilizar o espaço em Lauro de Freitas, em permissão especial para a realização da competição. O local foi reformado recentemente pelo Governo do Estado, que investiu R$ 3 milhões.