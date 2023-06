Campeonato Baiano de Canoagem acontece neste final de semana

Aproximadamente 120 atletas irão se reunir nas águas do Rio Paraguaçu, em Santo Estevão, no interior da Bahia, neste domingo, 4, a partir das 9h, para a segunda etapa do Campeonato Baiano de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem de 2023.

O evento promete ser um espetáculo esportivo, contando com a participação de sete clubes inscritos provenientes das cidades de Camamu, Itacaré, Maraú, São Félix, Taboquinhas, Ubaitaba e Ubatã. As águas do rio estão prontas para receber esses talentosos competidores em busca da vitória.

Após uma emocionante etapa em Ubatã que foi realizada no mês de abril, o Campeonato Baiano de Canoagem terá uma série de destinos emocionantes ao longo deste ano.

A próxima parada será em São Félix, já na próxima semana, seguida por Ubaitaba em julho, Ibotirama e Maraú em agosto, Camamu em setembro, Itaetê em outubro, Itacaré e Salvador em novembro, e finalmente, Itajuípe encerrará o campeonato como etapa final em dezembro. Essas cidades estão preparadas para receber os competidores e proporcionar um cenário espetacular para as disputas emocionantes que estão por vir.

A Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia) desempenhou um papel fundamental na participação dos atletas, assegurando o transporte dos competidores e seus equipamentos para as duas etapas deste ano da Copa Brasil de Canoagem Velocidade. A primeira etapa ocorreu em Capitólio, Minas Gerais, em abril, e a segunda em Curitiba, capital do Paraná, no mês passado.

A Bahia brilhou nesses eventos, conquistando inúmeras medalhas e alcançando o primeiro lugar no ranking de clubes, graças à notável atuação da Associação Cacaueira de Canoagem (ACC) de Ubaitaba, que se destacou em ambas as competições. A parceria entre a Sudesb e os talentosos atletas baianos têm impulsionado o esporte e colocado a Bahia em evidência no cenário nacional da canoagem de velocidade.

Agenda da canoagem no país fica completa com a realização do Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem. No ano passado, o evento ocorreu no mesmo local da etapa estadual deste ano, atraindo os maiores nomes do esporte no Brasil.

Vale ressaltar que a maioria desses talentosos competidores é proveniente dos projetos apoiados pelo Governo do Estado, por meio da Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia), em parceria com a Febac (Federação Baiana de Canoagem), ao longo dos últimos anos.

Dentre esses projetos, destacam-se o Remando em Rio de Contas, o Remando no Litoral Sul e o Remando em Águas Baianas. Essa parceria tem sido fundamental para o desenvolvimento da modalidade e para o surgimento de novos talentos na canoagem baiana.