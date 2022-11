Campeonato Baiano de Rally acontece neste final de semana

A última etapa do Campeonato Baiano de Rally vai ser disputada na região do Sisal, em Valente, neste final de semana. Cerca de 30 veículos vão à pista de barro do Rally do Sisal neste sábado, 12, e domingo, 13, a partir das 10h.

A última etapa terá três baterias em cada dia. A tradicional competição, que é realizada desde 2004, define os melhores pilotos do circuito baiano de Rally.

“Esse ano, acho que será a prova mais completa de todas que já fizemos por termos montado um circuito inteiro dentro da fazenda, sem passar pelas vias do município de Valente, o que poderia atrapalhar o trajeto”, afirma Roberto Cunha, organizador da prova.

A cidade na região do Sisal é conhecida pelos terrenos específicos da Caatinga, com plantas baixas e com espinhos em solos secos, e o clima predominante do semiárido.