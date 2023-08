Campeonato Baiano feminino: Confira os jogos da 5ª rodada

A primeira fase do Campeonato Baiano feminino chega a reta final. Nesta quarta-feira, 23, serão realizados os jogos da 5ª rodada do estadual da categoria. Serão três partidas disputadas somente na capital baiana.

Em Pituaçu, o duelo entre primeiro e o segundo colocado. Líder e invicto no campeonato, o Bahia encara o Lusaca, às 10h, em Pituaçu. As Mulheres de Aço tem 12 pontos ganhos, enquanto o Tricolor afrobaiano tem sete pontos somados.

Os outros três jogos serão às 15h. O Vitória recebe a visita do Leônico, no CT Manoel Pontes Tanajura, no complexo do Barradão. Em terceiro lugar, às Leoas da Barra somam sete pontos e estão há dois jogos sem vencer, sendo um empate e uma derrota no clássico Ba-Vi. Já o time grená venceu apenas na primeira rodada e vem de quatro derrotas consecutivas.

Em disputa direta pelo G-4, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas se enfrentam no CT Wet'n Wild. Vindo de duas vitórias seguidas, as Leoas do Sisal estão na 4ª posição, com seis pontos. O time de Alagoinhas ocupa a 6ª colocação com a mesma pontuação.

Fechando a rodada, Astro e Redenção duelam na Vila Olímpica dos Amadores, em Feira de Santana. Primeiro time fora do G-4, o time feirense está em 5° lugar, com seis pontos ganhos. O Esquadrão Alvinegro amarga a lanterna, com quatro derrotas.



Confira os jogos da 5ª rodada do Campeonato Baiano feminino:

23/08 (sábado) - 10h | Bahia x Lusaca - Estádio de Pituaçu, em Salvador



23/08 (sábado) - 15h | Vitória x Leônico - CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador

23/08 (sábado) - 15h | Jacuipense x Atlético de Alagoinhas - CT Wet'n Wild, em Salvador

23/08 (sábado) - 15h | Astro x Redenção - Vila Olímpica dos Amadores, em Feira de Santana