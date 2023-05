Campeonato norte-nordeste de polo aquático acontece nesta quinta-feira

O Campeonato Norte-Nordeste de Polo Aquático nas categorias adulto e sub-16, terá início nesta quinta-feira, 25. A competição será realizada na Piscina Olímpica da Bahia, localizada na Avenida Bonocô. A partir das 16h30, começará o torneio que reunirá equipes de vários estados da região.

Esse campeonato é considerado o principal evento da modalidade no Norte e Nordeste e servirá como fase classificatória para as finais da Liga Nacional de Polo Aquático. Salvador sediará o torneio novamente após quatro anos, desde a edição de 2019.

No total, participarão do campeonato dez equipes, sendo seis na categoria adulto e quatro na sub-16.

No torneio adulto, as equipes baianas Salvador e Feira de Santana, que possuem uma histórica rivalidade, enfrentarão adversários fortes da região, como os pernambucanos da equipe Polo Passarinho e os paraibanos da equipe Vila Paraíba, de João Pessoa, que buscarão uma vaga no Campeonato Brasileiro de Polo Aquático.

A competição terá início na quinta-feira e seguirá com jogos programados para sexta-feira, tanto pela manhã quanto à tarde, e sábado pela manhã e à tarde. Os jogos finais estão previstos para o domingo pela manhã, e a entrada será gratuita para o público.

No torneio adulto, as equipes rivais Salvador e Feira de Santana, ambas da Bahia, enfrentarão adversários fortes da região, como a equipe pernambucana Polo Passarinho e a equipe paraibana Vila Paraíba, de João Pessoa. Essas equipes competirão para tentar garantir uma vaga no Campeonato Brasileiro de Polo Aquático.

A competição terá início nesta quinta-feira e seguirá com jogos programados para sexta-feira, tanto pela manhã quanto à tarde, e sábado, também pela manhã e à tarde. Os jogos finais estão previstos para o domingo pela manhã, e a entrada será gratuita para o público.

Diego Albuquerque, presidente da FBDA, destacou a importância do evento, enfatizando que a Bahia é um dos estados que mais investem na modalidade. Ele expressou seu orgulho em relação às duas equipes de base que surgiram do Projeto Natação em Rede, ressaltando que investir no esporte sempre traz resultados positivos.

"É importantíssimo realizarmos essa competição e a Bahia hoje é um dos estados que mais investem na modalidade. A gente tem aí duas equipes de base, que são a nossa grande felicidade, pois vinheram do projeto social. Então, é uma realidade que ao investir no esporte a gente vai ter sempre um resultado positivo. Estamos muito felizes e queremos que todos tenham grande experiência jogando partidas emocionantes aqui em salvador", completou Diego.