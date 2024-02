Canção de fogo assume liderança e afunda Carcará | A TARDE

A Juazeirense assumiu a liderança do Campeonato Baiano de 2024, após vencer o Atlético de Alagoinhas por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, 7, no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro, em Alagoinhas. O resultado colocou o Cancão entre os quatro primeiros colocados até o final da rodada, com 11 pontos, e deixou o Carcará em situação muito delicada na competição.

Com o resultado, o Atlético se complicou ainda mais no campeonato. Na última colocação, o Carcará possui apenas 4 pontos conquistados e só terá mais três partidas para tentar se livrar do rebaixamento para a Série B do Baianão.



Após abrir 2 a 0 no placar, o Cancão de Fogo levou o empate do clube mandante já na segunda etapa da partida, no entanto, a equipe conseguiu a vitória com gol de Janeudo, já nos acréscimos do jogo. Os outros tentos da Juazeirense foram marcados por Pedro Henrique.

O próximo jogo da Juazeirense será no sábado, pela Copa do Nordeste contra o Botafogo/PB, fora de casa. Já o Atlético só retorna aos gramados na próxima quarta-feira, 14, contra o Bahia de Feira, também fora de casa, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.