Canoagem: delegação baiana conquista 63 medalhas da Copa Brasil

A equipe de canoagem da Bahia conquistou 63 medalhas na II Etapa da Copa Brasil de Canoagem de Velocidade de 2023, que aconteceu nos dias 25 e 28 de maio, em Curitiba, no Paraná.

A equipe baiana repetiu o mesmo desempenho alcançado na primeira etapa da competição, que foi realizada em abril no Capitólio, Minas Gerais, onde conquistou 93 medalhas. Desta vez, a Associação Cacaueira de Canoagem (ACC), sediada em Ubaitaba, garantiu o primeiro lugar entre os clubes, acumulando 607 pontos. As etapas da Copa Brasil de Canoagem de Velocidade têm dois objetivos: servem como fase de seleção para competições internacionais e como oportunidade para ingressar na Seleção Brasileira de Canoagem de Velocidade de 2023.

Luciana Costa, que é vice-presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) e também atleta baiana, destaca a importância da participação dos atletas para acumular pontos no ranking nacional, buscando assim acesso aos programas federais de incentivo, como o Bolsa Atleta. Ela também ressalta o apoio da Sudesb, que complementou os recursos para o transporte das embarcações e das quatro equipes mais bem classificadas no estado, garantindo a participação nas duas etapas do evento.

“A canoagem vem crescendo cada dia mais na Bahia e podemos salientar que os melhores atletas da canoa na Seleção Brasileira de base e de alto rendimento são oriundos de projetos do estado, começando com o Remando no Rio de Contas, passando para o Remando no Litoral Sul e chegando, agora, no Remando em Águas Baianas. Em nível nacional, a Cbca só pode agradecer ao apoio dado pelo Governo do Estado para a modalidade no cenário baiano”, comentou Luciana.

Já em águas baianas - Os atletas da delegação, 20 desses jovens fazem parte do projeto resultante da parceria entre a Sudesb e a Federação Baiana de Canoagem (Febac). O projeto "Remando em Águas Baianas" revelou alguns dos principais destaques durante a competição. Yure Barbosa, de 16 anos, representando a ACC, brilhou ao conquistar a medalha de ouro na categoria K1 cadete masculino nas distâncias de 1000m, 500m e 200m. Guilherme Pinto, de 15 anos, da Associação Marauense de Canoagem, também teve uma excelente performance ao garantir o ouro nas três distâncias da categoria C1 cadete masculino. Já Adriana Jesus, de 13 anos, da ACC, trouxe para casa as medalhas de ouro nas distâncias de 1000m e 500m na categoria K1 menor feminino.