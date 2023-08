Canoístas do Yacht Clube da Bahia brilham no Campeonato Baiano de VA’A

Canoa Havaiana ou Polinésia são nomes nacionalizados para denominar o esporte, que surgiu na região do triângulo polinésio e originalmente é conhecido como VA’A, em que a canoa tem o casco conectado a um flutuador lateral. Neste final de semana, aconteceu a 2ª Etapa do Campeonato Baiano de VA’A 2023, em Salinas da Margarida e o time de canoagem do Yacht Clube da Bahia (YCB) alcançou pódios importantes, especialmente as mulheres!

Confira os resultados:

Equipe OC6 Feminino (para 6 remadores, sem leme)

-Campeã da categoria Open;

-Campeão da categoria Master 50+.

Equipe OC6 Masculino (para 6 remadores, sem leme)

-Bronze na categoria Open.

-OC1 Feminino (Individual e com leme)

Open

-Vanessa Castro - Vice- campeã.

Master 40+

-Babi Brazil - Campeã e fita azul da prova;

-Carita Souza - Bronze.

Master 50:

-Renata Chaves - Campeã;

-Manuela Gonzalez - Vice-campeã.

Master 60:

-Rosário Calmon - Campeã.

-OC1 Masculino (Individual e com leme):

Open

-Clóvis Nunes - Bronze.

Master 40+

-Érico Vieira - Campeão;

-Luciano Carvalho - Bronze.

Master 50+

-Ivan Pedro - Campeão;

-Rosvaldo Junior - Vice-campeão.