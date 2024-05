Cantor e patrocinador, Ed Sheeran comemora sucesso de time inglês | A TARDE

De volta à Premier League após 22 anos, o Ipswich conta com um torcedor de primeira prateleira: o cantor Ed Sheeran. Neste domingo, 5, a equipe inglesa venceu o Huddersfield por 2x0 e conseguiu a pontuação necessária para retornar à elite.

Com os resultados, os jogadores da equipe receberam uma vídeo chamada do cantor, que é torcedor assumido e patrocinador do clube desde 2021. Através das duas redes sociais, Ed afirmou que assistiu o jogo decisivo e que ficou bastante emocionado, relembrando quando os "Tractor Boys", como são chamados, estavam na terceira divisão.

"Acessos seguidos para o @ipswichtown. Muito emocionante. Não faz muito tempo que eu estava sentado em Portman Road, vendo uma derrota na League One, com 11 mil pessoas. Isto é enorme para o clube, enorme para a cidade e para o futebol, mostrando que tudo pode acontecer com crença e paixão. Parabéns a todos os jogadores, pessoas do clube, e claro ao super Kieran. Emocionante. Vejo-te na Premier League", escreveu o cantor.

Na temporada passada, a equipe conseguiu se manter na 2ª colocação da 3ª divisão, conseguindo o acesso. Desta forma, como fez o Vitória em 2023, o Ipswich seguiu para elite em apenas dois anos. Como patrocinador, a camisa do clube leva o símbolo da turnê "+–=÷×", que carrega músicas de quatro álbuns do cantor britânico.

Jogadores comemorando acesso à Premier League | Foto: Divulgação @Ipswichtown

