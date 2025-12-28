Menu
CARREIRA NA MÚSICA?

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Showman nas férias, jogador invadiu palco e agitou convidados na festa do volante Rezende

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

28/12/2025 - 10:19 h
Caio Alexandre em campo
Caio Alexandre em campo -

O meio-campista do Bahia, Caio Alexandre, foi flagrado comandando um verdadeiro show durante o casamento de seu parceiro de equipe, o volante Rezende. O evento aconteceu na madrugada deste sábado, 27, no Rio de Janeiro. Identificado com a torcida tricolor, o jogador tem o carisma como sua marca principal e não poupou a voz ao ser convidado para cantar pelo artista Thiago Soares, subindo ao palco para alegrar a festa de todos os convidados presentes.

Confira o vídeo que o atleta publicou no seu perfil nas redes sociais:

Não é a primeira vez que o jogador demonstra talento nos palcos. Em episódios recentes, relatos e vídeos nas redes sociais mostram o volante cantando pagode ao lado de outros artistas consagrados, como o cantor Ferrugem, por exemplo. Essas exibições reforçam a imagem de um atleta que vive intensamente os momentos de lazer, sempre mantendo a descontração que o tornou popular entre os fãs de futebol.

Além do famoso carisma, suas aparições nas redes sociais do clube ao fim dos jogos já se tornaram esperadas, especialmente para vê-lo expressar seu jargão famoso: “É o Esquadrão, não tem jeito!”.

Caio Alexandre no banco de reservas
Caio Alexandre no banco de reservas | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O elenco do Bahia está de férias, com reapresentação marcada para o dia 5 de janeiro, na Cidade Tricolor. A equipe realizará a pré temporada no CT Evaristo de Macedo, já de olho na disputa do Campeonato Baiano, onde estreia contra a equipe do Jequié, no dia 11 de janeiro, 16h, na Fonte Nova.

