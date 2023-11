Caribé é destaque em conquista da prata no revezamento 4x100m medley | A TARDE

No último dia da natação nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, o baiano Guilherme Caribé foi destaque mais uma vez. Após conquistar três medalhas de ouro, o nadador ficou com a prata no revezamento 4x100m medley ao lado de Guilherme Basseto, João Gomes Júnior e Vinícius Lanza.

A equipe brasileira terminou na segunda posição com o tempo de 3:35:12. Os Estados Unidos levaram o ouro, enquanto Canadá fechou o pódio e ficou com a medalha de bronze.

“É minha segunda vez nadando para 46s. Nadei a parcial do Mundial, então estou muito feliz. Fecho a competição com chave de ouro”, celebrou Caribé após a prata.

“Foi muito legal ver, principalmente o Gui nadando para 46s. É algo bastante relevante mundialmente. Eu fico feliz por ter contribuído de alguma forma e trazer mais uma prata para o Brasil”, declarou Vinicius Lanza.

Após cinco dias de natação no Pan 2023, o Brasil leva para casa 25 medalhas: sete ouros, sete pratas e 11 bronzes. Além da prata no revezamento 4x100 medley, esta quarta-feira, 25, teve Guilherme Costa conquistando seu quarto ouro e outros dois bronzes, com Viviane Jungblut, nos 1.500 metros livre, e com Leonardo Coelho, nos 200 metros medley.

É PRATA PARA O BRASIL! 🥈



Equipe masculina fecha muito bem o revezamento 4x100m medley e conquista mais uma prata no Pan de Santiago! 🏊‍♀️



Que orgulho da natação brasileira! 💚💛 pic.twitter.com/99A4vFdZJd — Time Brasil (@timebrasil) October 25, 2023