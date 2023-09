Carlos Sainz conquista pole position do Grande Prêmio de Singapura

O piloto espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari) conquistou neste sábado (16) a pole position do Grande Prêmio de Singapura e largará na primeira posição no domingo, enquanto os dois primeiros colocados do Mundial, o holandês Max Verstappen e o mexicano Checo Pérez (Red Bull), largarão muito atrás, após serem surpreendentemente eliminados no Q2.

Na corrida de domingo, no traçado urbano de Marina Bay, o espanhol largará à frente do britânico George Russell (Mercedes) e da outra Ferrari, do monegasco Charles Leclerc.

Muito atrás vão largar o líder isolado do Mundial, o holandês Max Verstappen, apenas décimo primeiro e sob ameaça de diversas penalidades por ter incomodado pilotos na pista e no pit lane, e o mexicano Sergio 'Checo' Pérez, décimo terceiro.

Verstappen e Pérez não disputaram a terceira e última parte da classificação (Q3), após a eliminação prematura neste sábado na segunda (Q2).

O holandês só conseguiu o décimo primeiro tempo, à frente de Pérez, décimo terceiro, enquanto os dez primeiros se classificaram para o Q3.

É a primeira vez desde o Grande Prêmio da Rússia em 2018 que nenhum piloto da Red Bull compete na sessão de classificação final.

Nesta temporada, Verstappen largou do Grande Prêmio da Arábia Saudita, segunda etapa do ano, na décima quinta colocação devido a um problema em seu carro.

A primeira parte da classificação (Q1) foi marcada pela batida de Lance Stroll na pista.

Em sua última volta rápida do Q1, para garantir uma vaga no Top 15, que garante a classificação para o Q2, o canadense se chocou violentamente no muro a toda velocidade, arrancando grande parte da dianteira esquerda de seu Aston Martin.

O piloto, que quase foi atropelado por uma McLaren que o seguia, saiu ileso do carro, mas ainda assim foi levado ao centro médico para exames por precaução.

Se for declarado apto pelos médicos para o Grande Prêmio de domingo, Stroll largará da vigésima e última posição do grid de largada.