Carlos Sainz vence o GP de Singapura de Fórmula 1

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que largou na pole position no Grande Prêmio de Singapura e liderou a corrida do início ao fim, venceu neste domingo a 15ª etapa da temporada de Fórmula 1, encerrando uma série de 15 vitórias consecutivas da Red Bull.

Sainz terminou a prova à frente dos britânicos Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes).

Depois de largar apenas na décima primeira posição no grid, o holandês Max Verstappen (Red Bull), líder isolado do Mundial, concluiu a prova na quinta posição.

Desta forma, a Ferrari interrompeu a hegemonia da Red Bull, que havia triunfado até agora nas quatorze corridas realizadas nesta temporada, além da última em 2022, em Abu Dhabi.

O circuito urbano de Marina Bay tampouco foi palco da décima primeira vitória consecutiva em um GP para o líder isolado do campeonato, Max Verstappen, que com o quinto lugar deste domingo, obteve o seu pior resultado nesta temporada.

Apesar de tudo o holandês mantém uma confortável liderança na classificação geral, bem à frente do segundo colocado, seu companheiro mexicano Sergio Pérez, oitavo em Singapura.

Esta é a segunda vitória de sua carreira para Sainz, depois de vencer o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone no ano passado.

O espanhol acabou com as esperanças da Red Bull de vencer todas as corridas em 2023.

Na pista, as Mercedes de George Russell, que largou em segundo, e Hamilton, que largou em quinto, deram tudo de si no último terço da corrida, aproveitando o aparecimento de um safety car virtual (após a parada no pista da Alpine do francês Esteban Ocon, visivelmente vítima de um problema técnico) para entrar nos boxes.

Depois de voltar com pneus médios, mais rápidos e mais frios que os duros de Sainz, o objetivo da equipe alemã ficou claro: recuperar a liderança da corrida.

Mas não contavam com a resistência de Norris, que estava determinado a manter seus compatriotas atrás. Na última volta, Russell cometeu um erro, e se chocou contra um muro, o que o levou a abandonar.

A outra Ferrari, do monegasco Charles Leclerc, terminou em quarto lugar, à frente de Verstappen e do francês Pierre Gasly, sexto com sua Alpine.

O neozelandês Liam Lawson continua impressionando: ficou em nono lugar em sua terceira corrida na Fórmula 1.