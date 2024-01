Carpini pode ser o mais jovem técnico campeão do São Paulo em 30 anos | A TARDE

Recém contratado para substituir Dorival Júnior, que foi para a Seleção Brasileira, Thiago Carpini pode se tornar o quarto treinador abaixo de 40 anos a levantar o título pelo São Paulo. O marco pode ser quebrado após 30 anos, quando Muricy Ramalho venceu a Conmebol Libertadores em 1994, na ocasião, o treinador tinha 39 anos e 21 dias.

O título poderá vir no dia 4 de fevereiro, pela Supercopa do Brasil, quando enfrentará o Palmeiras, campeão do Campeonato Brasileiro da Série A. Ainda sob o comando de Dorival, o São Paulo conquistou o título inédito da Copa do Brasil. A decisão sobre o 'supercampeão' do Brasil será no Estádio do Mineirão, como confirmado pelo Presidente da CBF Ednaldo Rodrigues.

Nascido no dia 16 de julho de 1984, o novo treinador chegará no confronto com 39 anos, seis meses e 20 dias de vida. Assim, caso consiga ser campeão, quebrará o marco das últimas três décadas, ultrapassando Hernán Crespo e o próprio Dorival, técnicos que venceram os dois títulos recentes da equipe paulista, Campeonato Paulista e Copa do Brasil, respectivamente.

Segundo informações do historiador Michael Serra, Carpini poderá ficar atrás de somente três nomes: Mario Juliato, com 33 anos no Campeonato Brasileiro de 1977, Muricy, com 39 anos na Libertadores de 1994, e Vicente Feola, com 39 anos no Campeonato Paulista de 1948.

Confira lista dos técnicos campeões dos últimos 30 anos:

Dorival Junior: Campeão da Copa do Brasil de 2023 aos 61 anos

Hernán Crespo: Campeão do Paulistão de 2021 aos 45 anos

Ney Franco: Campeão da Sul-Americana de 2012 aos 46 anos

Paulo Autuori: Campeão da Libertadores em 2005 aos 48 anos

Emerson Leão: Campeão paulista em 2005 aos 55 anos

Oswaldo de Oliveira: Campeão do Supercampeonato paulista de 2002 aos 51 anos

Vadão (Oswaldo Alvarez): Campeão do Torneio Rio- São Paulo de 2001 aos 44 anos

Levir Culpi: Campeão do Paulistão de 2000 aos 47 anos

Nelsinho Baptista: Campeão do Paulistão de 1998 aos 47 anos

Muricy Ramalho: Campeão da Copa Conmebol de 1994 aos 39 anos.