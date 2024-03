Cartão Azul é rejeitado pela International Board (IFAB); entenda | A TARDE

Neste sábado, 2, a International Board (IFAB) anunciou novas mudanças e testes nas regras do futebol, excluindo o cartão azul das deliberações. Ao chegar à 138ª Assembleia Geral Anual, sediada na Escócia, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, assegurou que a proposta havia sido rejeitada pela entidade máxima do futebol.

"Não haverá qualquer cartão azul na elite. Esse é um tópico que não existe para nós. A Fifa é completamente contra o cartão azul. Se quiser um título, é 'cartão vermelho para o cartão azul'. Estamos sempre abertos a ideias e propostas, mas, quando você dá uma olhada, também precisa proteger a essência e a tradição do jogo. Não existe cartão azul", afirmou Infantino, um mês depois de a Fifa declarar que a adoção do cartão azul no futebol profissional era prematura.

O cartão azul seria utilizado para retirar temporariamente, por 10 minutos, jogadores que praticassem simulação, faltas antidesportivas ou demonstrassem desrespeito ao árbitro. Caso um jogador recebesse dois cartões azuis, ou um amarelo e um azul, ele seria imediatamente expulso da partida com o cartão vermelho. De acordo com a imprensa inglesa, a principal razão para o abandono da proposta foi a considerável repercussão negativa, especialmente entre os principais atores do futebol.

A decisão mais significativa da IFAB na reunião foi a confirmação da substituição adicional e permanente em casos de concussão, uma medida testada até mesmo na Copa do Mundo de 2022. Essa alteração adicional será oficialmente incorporada às regras do futebol a partir de 1º de julho de 2024. No total, foram anunciadas cinco novidades:

Substituições adicionais permanentes de concussão serão uma opção de competição de acordo com o protocolo necessário.

Cada time deve ter um capitão que use uma braçadeira de identificação.

Os jogadores são responsáveis pelo tamanho e adequação das suas caneleiras, que continuam a ser uma parte obrigatória do seu equipamento.

As infrações de mão não deliberadas, e pelas quais são aplicadas penalidades máximas, devem ser tratadas da mesma forma que outras faltas.

Parte da bola deve tocar ou ultrapassar o centro da marca de pênalti, e a invasão dos jogadores de campo será penalizada apenas se tiver impacto.

A IFAB estabeleceu protocolos para potenciais mudanças no futebol, através de testes em divisões inferiores, visando melhorar o comportamento dos jogadores em campo e proteger a arbitragem. Esses protocolos incluem: permitir que somente o capitão da equipe possa se comunicar com o árbitro em situações específicas; aumentar de seis para oito segundos o tempo máximo de posse da bola nas mãos do goleiro, com a possibilidade de reversão da jogada; e introduzir pausas que permitam ao árbitro instruir os jogadores a se dirigirem às suas respectivas áreas de pênalti.