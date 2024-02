Casa cheia! Ingressos para o clássico Ba-Vi esgotam | A TARDE

O público de 30.793 pessoas está garantido! O Vitória divulgou, na manhã deste sábado, 17, que todos os ingressos para o clássico Ba-Vi foram vendidos. A partida será válida pela 7ª rodada do Campeonato Baiano de 2024, no Barradão, no domingo, 18, às 16h.

O confronto só contará com a presença de rubro-negros, tendo em vista que será com torcida única. A decisão foi tomada no fim do ano passado através do Ministério Público, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Até o atual momento, o Vitória segue com 100% de aproveitamento no Barradão, com três vitórias em três jogos, sendo eles 1x0 contra Bahia de Feira, 3x0 contra Juazeirnse e 3x1 contra ABC, pela copa do Nordeste. Enquanto isso, no Baianão, o Esquadrão, com o time titular, venceu todas, quatros triunfos em quatro jogos.