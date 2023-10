Casemiro demonstra chateação com derrota: "Precisamos melhorar" | A TARDE

Na noite da última terça-feira, 17, a Seleção Brasileira perdeu para o Uruguai por 2 a 0, em Montevidéu, pela 4ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Com o resultado, o Brasil caiu para a 3ª colocação na classificação, com sete pontos. Um dos mais experientes da Seleção Brasileira, o volante Casemiro evitou desculpas e foi objetivo na entrevista pós-jogo.

Chamou a atenção que o time verde e amarelo não finalizou na primeira etapa. Para o camisa 5, o momento requer atenção e adaptação rápida ao trabalho do treinador Fernando Diniz, que conheceu seu primeira derrota a frente do comando da Seleção Brasileira. Ele ressaltou que o time precisa melhorar.

"Claro que a curto prazo temos que ser realistas e falar que precisamos melhorar. É inevitável. Por mais que falemos que é a adaptação (ao trabalho de Diniz), tem a qualidade dos jogadores, que praticamente são os mesmos. Sabemos que temos que melhorar. O momento não é bom. Temos que seguir e tentar crescer, implementar o estilo de jogo o quanto antes, que é importante para nós o quanto antes. Com isso, consequentemente vamos jogar melhor", disse Casemiro em entrevista a TV Globo.

O prejuízo foi grande para a Seleção. Ainda na primeira etapa, o atacante Neymar se lesionou e saiu chorando de campo. Casemiro lamentou o ocorrido e torce pela recuperação do companheiro.

"Sinceramente, não o vi (no vestiário). Claro que para o Neymar sair de campo, com certeza é um momento muito sério. Tomara que não seja nada. É um jogador muito importante para nós, temos um carinho imenso por ele. Está tendo lesões, lesões, lesões, e quando começa a pegar ritmo tem outra. Tomara que não seja nada".

O Brasil chega a marca de dois jogos sem vencer. Em novembro, o time canarinho terá dois jogos: Colômbia, no dia 16, em Barranquilla, e a Argentina, no Maracanã, no dia 21.