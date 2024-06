Casemiro se torna sócio minoritário de clube espanhol | A TARDE

O volante Casemiro é o mais novo proprietário do Marbella FC, equipe da terceira divisão da Espanha. O jogador do Manchester United se tornou sócio minoritário e integrará o conselho administrativo do clube, que recentemente conquistou o acesso.



"É uma honra para mim ingressar no Marbella, porque a minha maior motivação são as espetaculares possibilidades de crescimento do clube. Juntos sonharemos grande para levar o Marbella ao topo, mas agora temos que aproveitar a nossa maravilhosa promoção à terceira divisão", afirmou o jogador.

Alcançando seu segundo acesso consecutivo no cenário nacional da Espanha, o Marbella tem um plano de crescimento que inclui a chegada do brasileiro como parte de sua estratégia.



Segundo o Marbella FC, esta mudança “fortalece o roteiro do clube ao aliar-se a um parceiro estratégico que irá ajudar no crescimento geral da instituição através da sua experiência”.

O clube tornou-se uma sociedade anônima esportiva em 2016, tendo o empresário russo Alexander Crinberg como proprietário e presidente do conselho. Em 2018, foi adquirido pelo empresário chinês Zhao Zhen.

Aos 32 anos, Casemiro não atravessa uma boa fase no Manchester United. O jogador não participou da final da FA Cup, vencida contra o rival Manchester City, e acabou não sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira na Copa América.

