CBF adia jogos da dupla Ba-Vi por conta da crise no RS; saiba | A TARDE

Atendendo o pedido da Federação Gaúcha de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol informou, nesta terça-feira, 7, que foram adiadas todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande de Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio de 2024.

Em nota, a CBF prestou solidariedade à população gaúcha e reforçou que a prioridade é o atendimento às vítimas, que foram afetadas com as fortes chuvas no sul do país.

"A CBF, na condição de entidade organizadora das competições nacionais, e atenta às suas funções institucionais, bem assim ao esforço humanitário que o momento reclama, reafirma seu irrestrito apoio às autoridades para que todas as medidas e ações sejam adotadas em benefício da população gaúcha, cujo socorro é a prioridade máxima", declarou a entidade.

Desta forma, os jogos da dupla Ba-Vi serão afetados. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o duelo entre Juventude e Vitória, válido pela 8ª rodada da competição, foi adiado. A partida seria no dia 26 deste mês.

Da mesma maneira, a equipe feminina do Bahia também terá o seu jogo alterado, já que enfrentaria o Juventude feminino neste sábado, 11, pela Série A2, no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari.

Apesar da mudança de data, os locais continuam mantidos. Assim, quando o estado voltar a receber jogos, a CBF divulgará as novas datas e horários para o seguimento dos campeonatos.

