CBF adiará jogos do Campeonato Brasileiro, revela site | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deverá adiar jogos envolvendo as equipes do Rio Grande do Sul, incluindo as partidas do Brasileirão da Série A masculina e A2 do Futebol Feminino, entre eles, o jogo do Bahia contra o Juventude. A mudança ocorrerá por conta das fortes chuvas que atingem o estado.

A informação foi publicada pelo site ESPN após, através de comunicado oficial, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, anunciar a suspensão do seu funcionamento durante o mês de maio, impossibilitando a locomoção das delegações.

Por conta das fortes chuvas e alagamentos em todo o estado, a entidade já havia adiado as partidas envolvendo os times gaúchos no último final de semana, envolvendo todas as categorias sob a tutela da CBF.

Confira os jogos que deverão ser adiados:

11/05/2024 - Atlético-MG x Grêmio - Série A do Brasileirão

11/05/2024 - Bahia x Juventude - Série A2 do Brasileiro Feminino

13/05/2024 - Internacional x Juventude- Série A do Brasileirão

Nos bastidores da CBF, já existe a discussão sobre o adiamento das partidas da sétima rodada do Brasileirão que possuírem enfrentamento com equipes do Rio Grande do Sul.

Além dessas partidas, os times gaúchos tiveram a confirmação do adiamento dos jogos da dupla Gre-Nal pela Taça Libertadores e Copa Sul-Americana.

