CBF antecipa estreia de novos uniformes da Seleção Brasileira | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol decidiu antecipar a estreia dos novos uniformes da Seleção Brasileira de futebol. A previsão era usar o kit pela primeira vez na Copa América, mas em consenso com a Nike, fornecedora de material esportivo, as novas camisas serão usadas na data Fifa de março, nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.

A grande novidade dos uniformes é a aplicação do escudo centralizado, em ambas as peças, amarela e azul, em celebração aos 20 anos do título da competição continental em 2004, quando o estilo foi utilizado pela última vez.

Camisa titular da Seleção Brasileira, a amarela combina desenhos que representam a fauna e flora brasileira em uma campanha intitulada “Brasil Para Todos”. Este selo, inclusive, é visto dentro da gola, com a bandeira do país.

Nova camisa reserva da Seleção Brasileira | Foto: Reprodução | FootyHeadlines

A camisa reserva, tradicionalmente azul, segue as mesmas linhas e ganha um design exótico. Ela traz um desenho com ondas em um tom mais escuro da cor ao longo de todo o corpo do manto. Outra grande novidade fica por conta da gola e dos punhos que ganha um tom de verde água.

Os amistosos da Seleção Brasileira na data Fifa de março estão marcados para os dias 23, no Wembley, contra a Inglaterra, e 26, no Santiago Bernabéu, contra a Espanha. As partidas vão marcar também a estreia de Dorival Júnior no comando da equipe.