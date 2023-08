CBF anuncia uso do VAR na fase final da Série D 2023

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou através de comunicado que a Série D do Campeonato Brasileiro terá o uso do VAR (árbitro de vídeo) pela primeira vez em sua história. A tecnologia está sendo utilizada já na fase de oitavas de final da competição.

O acerto com os clubes foi comcluído na última sexta-feira, 11. O presidente Ednaldo Rodrigues ressalta que o uso do VAR traz mais transparência e profissionalismo para o campeonato. O gestor revelou que serão feitos investimentos em estrutura e premiações nas Séries C e D.

"Os investimentos significativos que vêm sendo implementados e que seguem crescendo na Série D, ganham agora mais um importante passo, que é a introdução do VAR a partir das oitavas de final. A atual gestão da CBF inseriu no ano passado, pela primeira vez, o VAR nas quartas de final. E agora, com o compromisso de dar ainda mais transparência e profissionalismo à Série D, teremos o VAR também nas oitavas. São medidas que não eram vistas em gestões anteriores e temos muito orgulho de continuar avançando. Mas não vamos parar por aí. O olhar da CBF na minha gestão não é somente para as séries A e B, mas para o futebol como um todo. Estamos dando total atenção às séries C e D, que são importantes para fomentar a cadeia do futebol brasileiro, com sua diversidade de cidades e clubes, em todos os cantos do país", disse o presidente Ednaldo Rodrigues.

A utilização do VAR vai contemplar os 16 times envolvidos nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, nas oito partidas em disputa.