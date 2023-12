CBF apresenta recurso ao STJ para manter baiano na presidência | A TARDE

Em meio a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a entidade preparou um time de advogados para apresentar um recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e manter o dirigente no cargo.

O recurso foi apresentado nesta segunda-feira, 11, horas depois de ter sido publicada a decisão do TJ-RJ que considerou nula a eleição de Ednaldo Rodrigues em março de 2022, e designou o presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), José Perdiz, para convocar uma eleição em até 30 dias úteis.

Ao todo, nove advogados fazem parte da equipe escalada pela CBF, entre eles Pier Paolo Bottini, José Eduardo Cardozo e Rafael Barroso Fontelles. Além da destituição do baiano Ednaldo Rodrigues, seus oito vice-presidentes também devem deixar seus cargos, de acordo com a decisão do TJ-RJ.

Caso o recurso não seja aceito pelo STJ e a destituição seja mantida, os advogados pedem que o próprio Ednaldo Rodrigues possa convocar uma nova eleição, em vez do presidente do STJD.

Gustavo Feijó, que foi vice-presidente da CBF no mandato de Rogério Caboclo, e é oposição declarada a Ednaldo Rodrigues, também apresentou um recurso ao STJ. Para ele, a CBF não poderia recorrer para defender a manutenção de Ednaldo na presidência porque ele já havia sido afastado pela decisão do TJ-RJ.