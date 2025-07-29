CBF avalia implementar impedimento semiautomático nas Séries A e B

Impedimento semiautomático visa das mais agilidade e precisão dos jogos do futebol brasileiro - Foto: Fernando Torres / CBF

Uma mudança tecnológica significativa pode transformar a arbitragem do futebol brasileiro já na próxima temporada. A CBF estuda a adoção do impedimento semiautomático nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro a partir de 2026, em movimento alinhado ao que já é utilizado nas principais competições do futebol europeu, de acordo com o Uol Esporte.

O estudo foi revelado na última segunda-feira, 28, a dirigentes da Comissão Nacional de Clubes, em reunião com representantes da entidade. A confederação afirma que a implementação do sistema ainda está em fase de análise técnica e logística. Apesar de não haver uma definição formal, a intenção é modernizar o protocolo de arbitragem com o uso de tecnologia de ponta.

Como funciona o impedimento semiautomático

A tecnologia de impedimento semiautomático vem sendo usada com sucesso em ligas como a Premier League, Serie A italiana e Champions League. O sistema utiliza câmeras de alta precisão e sensores conectados à bola e aos jogadores, permitindo identificar a posição de cada atleta com exatidão no momento do passe.

A informação é processada automaticamente por algoritmos, que emitem um alerta quase instantâneo para o VAR, reduzindo o tempo de análise e aumentando a precisão da decisão. Além disso, a tecnologia costuma ser acompanhada de animações 3D que auxiliam na transparência da comunicação com o público e com os profissionais em campo.

Impactos práticos e resistência inicial

Caso seja aprovado, o sistema exigirá investimentos em infraestrutura nos estádios, especialmente os que sediam jogos da Série B, onde nem todos contam hoje com padrões tecnológicos compatíveis.

Outro ponto em análise é a formação dos operadores e árbitros de vídeo, além da integração com os protocolos já utilizados no VAR. A CBF já iniciou conversas com fornecedores e analisa o modelo de financiamento da implementação.

Alguns clubes, especialmente os de menor orçamento, demonstram preocupação com os custos de adaptação. Já setores da arbitragem veem a tecnologia como uma ferramenta de apoio que pode reduzir o desgaste público causado por erros milimétricos em lances capitais.

Críticas ao VAR aumentaram pressão por modernização

A temporada de 2024 e o primeiro turno de 2025 foram marcados por uma onda de críticas à arbitragem de vídeo, especialmente no que diz respeito à demora nas análises de impedimento e à falta de uniformidade nas linhas traçadas manualmente. Esse contexto abriu espaço para que a tecnologia semiautomática ganhasse força nos bastidores da confederação.

Nos modelos adotados na Europa, o tempo médio de checagem de um impedimento caiu de cerca de 1 minuto e 40 segundos para menos de 30 segundos, o que ajuda a manter a fluidez da partida e reduz o desgaste emocional dos jogadores.

Prazo: definição até o fim de 2025

A CBF trabalha com prazo até dezembro para concluir os estudos técnicos e logísticos e bater o martelo sobre a adoção do impedimento semiautomático em 2026. Uma comissão interna formada por membros do departamento de arbitragem, engenharia de estádios e tecnologia do futebol coordena o plano.

Caso a implementação seja aprovada, as Séries A e B serão as primeiras competições nacionais do continente a utilizar o sistema em todas as rodadas, o que colocaria o Brasil em posição de vanguarda no futebol sul-americano.

O avanço tecnológico promete precisão e agilidade, mas exigirá planejamento e investimento. Resta saber se clubes e estádios estarão prontos para abraçar essa nova era da arbitragem.