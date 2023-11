CBF cogita empregar coordenador na Seleção Brasileira em 2024 | A TARDE

Resultados ruins, vexame nas Eliminatórias e bronca dos torcedores brasileiros fizeram a CBF começar a pensar em como melhorar a situação da Seleção Brasileira. Diante disso, a entidade estuda contratar um dirigente para atuar como coordenador da equipe em 2024.

O trabalho do diretor é fazer as mediações entre o treinador da equipe e a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Tal cargo não é ocupado desde a saída de Juninho Paulista, depois do revés sofrido pelo Brasil na Copa do Mundo de 2022.

Com isso, a Canarinho seguiu o ano de 2023 com dois treinadores considerados interinos, Ramon Menezes e Fernando Diniz, ambos mantendo contato diretamente com a direção da CBF.

Neste ano de 2023, os dois colecionaram resultados negativos e atuações amargas, com apenas três vitórias, um empate e cinco derrotas ao longo de nove jogos. No entanto, a entidade não pretende tirar o treinador do cargo no momento, e deve persistir com ele até março de 2024, esperando pela chegada de Carlo Ancelotti para assumir de vez a função.

No ano que vem, os comandados de Fernando Diniz encaram dois amistosos até a Copa América, são eles: contra a Inglaterra, no dia 23 de março e Espanha, com dia a definir, no mesmo mês.