CBF define data de duelos que podem garantir o acesso das Leoas; saiba | A TARDE

Em busca de garantir uma vaga na segunda divisão do Campeonato Brasileiro feminino, o Vitória disputa as quartas de final da competição contra o União-RN. Assim, nesta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela dos confrontos de ida e volta.

O primeiro duelo será no Rio Grande do Norte, neste domingo, 19, às 15h, no estádio Frasqueirão. Na sequência, o segundo jogo será com mando de campo das Leoas da Barra, no estádio de Pituaçu, em Salvador, às 19h da sexta-feira, 24.

Na competição, o Vitória segue com 100% de aproveitamento, vencendo quatro jogos, na primeira fase e oitavas de final, No total, as Leoas marcaram 23 gols e sofreram apenas 3, tendo a melhor campanha da competição.

Em caso de classificação, a equipe rubro-negra garante uma vaga na Série A2, e segue viva em busca do título da terceira divisão.

Publicações relacionadas