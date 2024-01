CBF define que Supercopa do Brasil será realizada no Mineirão | A TARDE

O Mineirão será o palco da Supercopa do Brasil 2024. O jogo decisivo está marcado para o dia 4 de fevereiro, ás 16h, na praça esportiva em Belo Horizonte. Atual campeão Brasileiro da Série A, o Palmeiras fará um clássico contra o São Paulo, vencedor da Copa do Brasil. A decisão abre a temporada 2024 no futebol nacional.

Segundo a entidade máxima do futebol brasileiro, o estádio atende todos os pré-requisitos básicos para a realização do jogo, que deverá ter um público expressivo.

Atual campeão da Supercopa do Brasil, o Palmeiras defenderá o título conquistado em 2023, ao bater o Flamengo por 4 a 3, no estádio mané Garrincha, em Brasília. O São Paulo buscará o título inédito da competição.

Criada em 2020, a competição já teve os confrontos entre Flamengo e Athletico Paranaense, com vitória dos cariocas por 3 a 0 na primeira edição, Palmeiras e Flamengo, em 2021 e 2023, Atlético-MG e Flamengo, 2022, e agora Palmeiras e São Paulo em 2024.