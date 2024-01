CBF divulga horário de jogo da Juazeirense pela Pré-Copa do Nordeste | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, 8, a data e o horário do jogo decisivo da Juazeirense pela Pré-Copa do Nordeste. No sábado, 13, o Cancão de Fogo recebe o Retrô-PE no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. A bola rola a partir das 16h e vale uma vaga na fase de grupos do principal torneio regional do Brasil.

Na primeira eliminatória, a Juazeirense eliminou o Moto Club-MA nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Outro representante baiano nessa fase, o Jacuipense terminou eliminado pelo Botafogo-PB, também em disputa de penalidades.

Os ingressos para o confronto decisivo serão vendidos a partir das 14h do dia do jogo nas bilheterias do estádio. Em caso de classificação, a Juazeirense se junta à dupla Ba-Vi com representantes baianos na fase de grupos da Copa do Nordeste. Confira a tabela completa da segunda preliminar:

Sábado, 13:

16h - Juazeirense x Retrô-PE

19h - ABC x Iguatu-CE

Domingo, 14:

16h - Botafogo-PB x Potiguar de Mossoró

19h - Altos-PI x ASA