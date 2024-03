CBF divulga tabela detalhada da 2ª fase da Copa do Brasil | A TARDE

Na noite desta sexta-feira,1, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou os horários e datas dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil. O embate entre Real Brasília e Atlético-GO no Bezerrão marcará o início dos confrontos em 6 de março, com todos os times classificados para a terceira fase determinados até 14 de março.

Tabela detalhada da 2ª fase da Copa do Brasil. | Foto: Divulgação / CBF

A definição de um classificado da primeira fase entre Fluminense-PI e Fortaleza ainda está pendente. O jogo entre as equipes foi adiado e agora está marcado para este domingo, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, às 20h30 (horário de Brasília). O vencedor enfrentará o Retrô com a vantagem de jogar em casa.

Assim como na etapa inicial, os confrontos agora seguem o formato de partida única, porém, sem a vantagem do empate para os times visitantes. Em situação de igualdade no placar, a definição será por meio da disputa de pênaltis.

Quarenta equipes permanecem na disputa. Na terceira fase, os times brasileiros que participam da Libertadores entrarão na competição, juntamente com o São Paulo, atual campeão; o Ceará, vencedor da Copa do Nordeste; o Goiás, campeão da Copa Verde; e o Vitória, vencedor da Série B. Os confrontos serão determinados por sorteio, assim como ocorreu nas oitavas de final. A partir das quartas de final, os duelos seguirão o chaveamento estabelecido.





Veja os valores de cada fase da Copa do Brasil:

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1.312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes);

Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

Semifinais: R$ 9,45 milhões;Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Campeão: R$ 73,5 milhões.

Baianos na Copa do Brasil



Das equipes baianas que já estrearam na Copa do Brasil, apenas o Bahia conquistou a vaga na próxima fase, após vencer o Moto Club pelo placar de 4 a 0. Itabuna e Jacuipense ficaram no meio do caminho. O Dragão do Sul, inclusive, acabou sofrendo goleada histórica pelo placar de 8 a 0, contra o Nova Iguaçu, e o Vitória só estreará na competição na 3ª fase, devido a conquista da Série B de 2023.