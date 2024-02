CBF divulga tabela detalhada da Copa do Nordeste 2024 | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou na tarde desta quinta-feira, 25, a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Nordeste 2024. Os times baianos já sabem quais serão seus adversários na estreia.

O Bahia vai estrear contra o Sport Recife, no dia 4 de fevereiro, na Arena Fonte Nova, às 16h. O Vitória entra em campo com o Altos do Piauí, no mesmo horário, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Já a Juazeirense joga contra o Ceará no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, às 19h.

Vale salientar que a fórmula de disputa segue a mesma dos últimos anos, com os times dos grupos A e B se enfrentando em partida única. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final, que será disputada em 10 de abril. As semifinais serão disputadas no dia 24 de abril.

Diferente das fases anteriores, a grande final terá jogos de ida e volta, que devem ocorrer nos dias 5 e 9 de junho

Confira os grupos da 12ª edição da Copa do Nordeste:

Grupo A: Ceará, Sport, CRB, Vitória, Botafogo-PB, América-RN, Maranhão e River-PI;

Grupo B: Fortaleza, Bahia, Náutico, ABC, Treze-PB, Altos-PI, Juazeirense e Itabaiana-SE;