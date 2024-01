CBF divulga tabela detalhada da Pré-Copa do Nordeste 2024 | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última sexta-feira, 29, a tabela detalhada da Pré-Copa do Nordeste. A fase preliminar será realizada a partir do dia 6 de janeiro com 16 equipes em busca de quatro vagas na fase de grupos. Jacuipense e Juazeirense são os representantes baianos.

Em Juazeiro, no estádio Adauto Moraes, a Juazeirense recebe o Moto Club, do Maranhão, em duelo marcado para as 16h de domingo, 7. No mesmo dia, às 19h, o Jacuipense encara o Botafogo-PB no estádio Almeidão, em João Pessoa. Jogo único, quem vencer avança para a segunda rodada e em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis.

Além de Jacuipense, Juazeirense, Botafogo-PB e Moto Club, outros 12 clubes participam dessa fase: ABC, Altos, ASA, Confiança, CSA, Ferroviário, Iguatu, Potiguar, Retrô, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Sousa. Vale lembrar que Bahia e Vitória já estão garantidos na fase de grupos da competição.