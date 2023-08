CBF divulga tabela detalhada do confronto Bahia de Feira x Potiguar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Único representante baiano que avançou de fase, o Bahia de Feira o Potiguar do Rio Grande do Norte.

A primeira partida já está programada para domingo, 30, às 17h, o primeiro jogo do confronto será no Nogueirão Mossoró. Já o segundo duelo decisivo para determinar quem avançará às oitavas de final está agendado para o domingo,6, às 18h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

O Bahia de Feira garantiu sua classificação ao encerrar a fase de grupos em segundo lugar do Grupo 4, somando 21 pontos. Durante os 14 jogos disputados, o time obteve cinco vitórias, seis empates e três derrotas. Seu ataque marcou um total de 15 gols, enquanto sua defesa sofreu nove.

Por outro lado, o Potiguar avançou na terceira posição do Grupo 3, totalizando 23 pontos. Ao longo da fase de grupos, conquistou seis vitórias, cinco empates e sofreu três derrotas, com um total de 16 gols marcados a favor e 11 contra.