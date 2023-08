CBF divulga valores dos ingressos para estreia nas eliminatórias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os valores dos ingressos para a estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Brasil vai encarar a Bolívia no dia 8 de setembro, às 21h45, no Mangueirão, em Belém.

Os ingressos devem ser adquiridos de forma online e a venda presencial ainda será anunciada. Cada torcedor poderá adquirir até três ingressos.

Valores:

Arquibancada Lado A - Inteira: R$200/Meia: R$100

Arquibancada Lado B - Inteira: R$300/Meia: R$150

Cadeira lado A - Inteira: R$400/Meia: R$200

Cadeira lado B - Inteira: R$400/Meia: R$200

Camarote (Hospitalidade) Tetra* - R$ 1.000

Camarote (Hospitalidade) Penta* - R$ 1.250

Camarote (Hospitalidade) Hexa* - R$ 1.600

A última partida do Brasil no Mangueirão aconteceu no dia 28 de setembro de 2011, pelo Superclássico das Américas. Comandada por Mano Menezes, a Seleção venceu a Argentina por 2 a 0, gols de Lucas Moura e Neymar.

O Mangueirão passou recentemente por uma ampla reforma, sendo reinaugurado este ano. Atendendo todas as exigências da Conmebol e FIFA, o estádio possui capacidade para 53.635 torcedores.