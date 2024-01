CBF é alertada sobre possível suspensão internacional | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu novo alerta da Fifa e Conmebol sobre a possibilidade de ser suspensa de competições internacionais. De acordo com o Globo, processo eleitoral de confederação só pode acontecer após a visita de uma comissão de ambas as entidades. No comunicado emitido neste domingo e endereçada a Alcino Reis, secretário-geral que foi afastado pelo interventor José Perdiz, os órgãos dizem que virão ao Brasil na segunda semana de janeiro.

As entidades internacionais argumentam que os seus regulamentos não permitem intervenções externas (justiça comum) e que em caso de vacância da presidência, a entidade tem que ser comandada pelo diretor mais antigo.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu pelo afastamento do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, e nomeou um Conselho de Administração interino da CBF.

“FIFA e CONMEBOL gostariam de enfatizar fortemente que, até que tal missão seja realizada, nenhuma decisão que afete a CBF, incluindo qualquer eleições ou convocação de eleições, sejam tomadas”, diz trecho da carta enviada à CBF.

Além disso, alegaram:

“Caso isto não seja respeitado, a FIFA não terá outra opção senão submeter o assunto ao seu órgão responsável para consideração e decisão, que também pode incluir uma suspensão. A este respeito, por uma questão de ordem, gostaríamos também de sublinhar que caso a CBF seja eventualmente suspensa pelo órgão responsável da FIFA, perderia todos os seus direitos de membro com efeito imediato e até que a suspensão seja levantada pela FIFA”, enfatiza outro trecho da carta.

Por fim explicam que a decisão afetaria também os clubes:

“Isso também significaria que as equipes da CBF e clubes não terão mais o direito de participar de qualquer competição internacional enquanto ela estiver suspensa. Além disso, nem a CBF nem qualquer um de seus associados ou dirigentes poderão se beneficiar de quaisquer programas de desenvolvimento, cursos ou treinamentos da FIFA e/ou CONMEBOL, enquanto a suspensão estiver em vigor”.