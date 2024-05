CBF envia ofício e questiona clubes sobre paralisação do Brasileirão | A TARDE

Em meio ao estado de calamidade que vive o Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um ofício aos clubes do Campeonato Brasileiro, seja da Série A, B, C ou D, questionando a possibilidade de paralisação da competição. Nesta semana, a CBF já havia adiado os jogos dos clubes gaúchos até o fim do mês de maio.

Segundo o texto, assinado pelo Presidente Ednaldo Rodrigues, a resposta deve ser feita com urgência. Em posicionamento feito na sexta-feira, na sede da CBF, o gestor afirmou que irá respeitar o desejo da maioria dos clubes.

"Toda decisão com relação a uma competição - começar, ter, suspender, prorrogar, adiar -, a CBF vai discutir de maneira conjunta com os clubes. O poder da CBF não é um poder supremo e absoluto. É um poder limitado", garantiu Ednaldo.

Pelas enchentes causadas pelas fortes chuvas que assolam o sul do país, o Ministro dos Esportes, André Luiz Carvalho Ribeiro, solicitou a paralisação da competição, na última semana. Em concordância, os clubes presentes na Liga Forte Futebol devem ir a favor da pausa na competição, são eles: Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Botafogo, Coritiba, Goiás, Fortaleza, América-MG Cuiabá, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Juventude, Atlético-GO, Criciúma, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR.

Desta maneira, ainda em pronunciamento, Ednaldo reafirmou a necessidade de dar voz aos clubes, dando o direito do posicionamento. A partir daí, será feita uma reunião com o conselho técnico.

"Se pede uma paralisação, nós vamos dar conhecimento a cada clube, a cada série desses clubes, para que eles possam se posicionar com relação ao documento do Ministério do Esporte. E a partir daí, se for necessário, reunir o Conselho Técnico para que eles possam deliberar", disse o Presidente da CBF.

