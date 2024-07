CBF modifica dias e horários de jogos da dupla Ba-Vi na Série A

Primeiro Ba-Vi do Brasileirão 2024 - Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

Em comunicado publicado na noite desta terça-feira, 18, a CBF confirmou a alteração de dia e horários de três partidas envolvendo a dupla Ba-Vi, representantes do estado na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

Dois jogos do Vitória tiveram o dia modificados. A partida contra o Corinthians, que estava inicialmente marcada para o dia 3 de julho, uma quarta-feira, foi transferida para quinta-feira, dia 4, na Arena do Corinthians, às 20h, pela 14ª rodada. O compromisso diante do Criciúma, antes agendado para o dia 6 de julho, um sábado, às 16h, agora será no dia 7, um domingo, às 18h30, no Barradão, na rodada 15.

Já o Bahia teve o horário do seu jogo contra o Palmeiras alterado. Anteiormente marcado para o dia 7 de julho, um domingo, às 16h, o confronto foi reagendada para às 18h30. A partida seguirá mantida no Allianz Parque, em São Paulo pela 15ª rodada.

O Esquadrão de Aço ocupa a terceira colocação, com 18 pontos somados e está há 11 jogos sem perder na temporada. Lanterna, o Vitória soma seis pontos ganhos e está há três partidas sem derrotas.