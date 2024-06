CBF "pede" que jogador da Seleção Brasileira evite cabelo rosa

Yan Couto em ação pela Seleção Brasileira com o cabelo rosa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, o lateral Yan Couto, do Girona-ESP, não vai mais jogar pelo Brasil com seu característico cabelo rosa. Isso porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recomendou a mudança no visual, informação confirmada pelo próprio jogador em entrevista à jornalista Yara Fantoni.

"Foi um pedido, basicamente. Falaram que o rosa é meio 'vacilão' assim. Eu não acho, mas vou respeitar. Me pediram, vou fazer", declarou o jogador, que não especificou se foi um pedido da entidade ou de algum integrante específico.

Com novo visual, Yan Couto se apresentou à Seleção Brasileira e foi titular na vitória do Brasil por 3 a 2 sobre o México. No empate em 1 a 1 com os Estados Unidos, ele ficou no banco de reservas. Na estreia com a amarelinha, em outubro de 2023, ele atuou com o cabelo rosa, que virou tendência em Girona, por conta da boa campanha do clube da cidade nesta temporada.