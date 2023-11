CBF pediu para divulgar áudio do VAR nos estádios, mas Fifa vetou | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve uma solicitação negada pela Fifa para divulgar o áudio do VAR nos estádios durante partidas das competições organizadas pela entidade.

A reivindicação da CBF foi relacionada ao áudio do VAR pois as imagens já são mostradas no estádio. O pedido foi vetado pela Fifa. Os jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil já têm divulgação das imagens do VAR nos telões durante a verificação de lances como pênaltis, expulsões e impedimentos.

A restrição de divulgação de itens do VAR tem acontecer pela Fifa pela IFAB (Internacional Board). Já a CBF disponibiliza os áudios dos VAR em seus sites após as partidas.