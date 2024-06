CBF pode adotar drástica medida no futebol em 2025; entenda cenário | A TARDE

O calendário da temporada 2025 está sendo discutido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A reunião para tratar do tema aconteceu na segunda-feira, 27, entre os integrantes da Comissão Nacional de Clubes, que tem representantes das quatro divisões do Brasileirão.

De acordo com o Uol Esportes, a motivação do debate giraria em torno do novo formato do Mundial de Clubes, que passará a acontecer a partir do ano que vem. O torneio será realizado entre os meses de junho e julho, nos Estados Unidos.

No momento, o torneio já conta com três equipes brasileiras: Palmeiras, Flamengo e Fluminense. A novidade pode fazer com que a CBF precise paralisar temporariamente o calendário.

Um caminho que começou a se desenhar é verificar quais cenários podem ser aplicados à Copa do Brasil. Uma hipótese seria começar o torneio mais tarde e jogar partidas das fases sem a turma da Libertadores justamente no período do Mundial, mas é considerada difícil.

O futuro dos estaduais também gera discussão. No entanto, dirigentes são pessimistas em relação ao poder de barganha com a presidência da CBF e as federações em prol de uma redução muito drástica.

A comissão de clubes é formada por cinco representantes da Série A (Atlético-GO, Fluminense, Fortaleza, São Paulo e Internacional), dois da Série B (Botafogo-SP e Coritiba), um da Série C (Volta Redonda) e um da Série D (ASA-AL).

Os clubes devem voltar a se encontrar em três semanas. Quando um assunto é debatido na comissão de clubes, ele é posteriormente levado aos demais clubes — quando há uma proposta fechada sobre o tema.



