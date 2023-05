CBF prepara "bate e volta" para Ramon anunciar convocação do Brasil

O técnico Ramon Menezes será o comandante da seleção brasileira em mais uma Data Fifa. Ele vai anunciar a convocação no Rio de Janeiro para partidas contra Guiné e Senegal, no mês de junho.

Comandando a seleção sub-20 na Copa do Mundo da categoria, Ramon vai realizar um "bate e volta" ao Brasil para anunciar a convocação da equipe principal, que acontecerá em uma coletiva no Rio de Janeiro.

O Brasil entra em campo contra Guiné, no dia 17 de junho, em Barcelona, no estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol. O amistoso contra Senegal será em Lisboa, no José Alvalade, estádio do Sporting.

Pelo Mundial sub-20, o Brasil encara a Nigéria, neste sábado, 27, pelo Grupo D do Mundial. A Seleção está com a classificação encaminhada após a goleada de 6 a 0 diante da República Dominicana. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai trabalhar para que Ramon comande a equipe a partida das oitavas de final, que pode acontecer na quarta ou na quinta-feira.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, espera uma definição do técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, para anunciar o novo treinador da seleção brasileira. Outros nomes também estão na mesa do mandatário da entidade, que centraliza as decisões.

O técnico Ramon Menezes já comandou o Brasil na derrota para o Marrocos, fora de casa, pelo placar de 2 a 1. A Seleção retorna ao Brasil após a Data Fifa em setembro, para compromisso pelas Eliminatórias.