CBJ divulga lista de competidores para o Pan-americano de Santiago

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou a delegação brasileira que competirá nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Cinco atletas conquistaram suas vagas diretamente através das cotas do Pan Júnior de Cali. Além disso, o Brasil terá outros 14 judocas selecionados pela CBJ, com base no ranking pan-americano. Isso resulta em um total de 19 atletas representando o país na competição que ocorrerá na capital chilena em outubro.

A equipe brasileira está pronta para brilhar nos jogos de Santiago. Ela é composta por medalhistas olímpicos como Daniel Cargnin, Rafael Silva, Rafaela Silva e Ketleyn Quadros. Além disso, a lista inclui jovens talentos, como os estreantes Michel Augusto, Aléxia Nascimento, Gabriel Falcão, Kayo Santos, Luana Carvalho e Eliza Ramos, que se destacaram na competição do Pan Júnior.

A lista:

Masculino

60kg – Michel Augusto (SESI-SP/FPJ)

66kg – Willian Lima (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)



73kg – Daniel Cargnin (Sogipa/FGJ)



73kg – Gabriel Falcão (Instituto Reação/FJERJ)



81kg – Guilherme Schimidt (Minas Tênis Clube/FMJ)



90kg – Rafael Macedo (Sogipa/FGJ)

100kg – Leonardo Gonçalves (Sogipa/FGJ) e Kayo Santos (Minas Tênis Clube/FMJ)



+100kg – Rafael Silva “Baby” (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)



Feminino

48kg – Aléxia Nascimento (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)

48kg – Amanda Lima (Minas Tênis Clube/FMJ)



52kg – Larissa Pimenta (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)



57kg – Rafaela Silva (Clube de Regatas do Flamengo/FJERJ)



63kg – Ketleyn Quadros (Sogipa/FGJ)



70kg – Luana Carvalho (Umbra/Vasco da Gama/FJERJ)



70kg – Aléxia Castilhos (Sogipa/FGJ)

78kg – Eliza Ramos (Clube de Regatas do Flamengo/FJERJ) e Samanta Soares (Instituto Reação/FJERJ)



+78kg – Beatriz Souza (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)