Ceará perde para o Avaí e será adversário do Vitória na Série B

A temporada do futebol brasileiro vai chegando a reta final e as definições para o ano de 2023 começam a ser desenhadas. Com o rebaixamento do Ceará, ao perder para o Avaí por 2 a 0, o futebol nordestino terá apenas dois representantes na elite do futebol nacional, com as presenças de Bahia e Fortaleza na próxima edição da Série A.

A expectativa era de que a região recuperasse o número de representantes de 2021, quando Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport disputaram a competição, porém o rebaixamento do Tricolor de Aço e do Leão da Ilha fizeram com que o número fosse reduzido à metade.

Além da manutenção de representantes da Série A, a Segundona terá a mesma quantidade de representantes, mesmo os rebaixamentos de Náutico e CSA para Terceirona, por conta dos acessos de Vitória e ABC, que conquistaram a vaga por estarem entre os quatro primeiros colocados na Série C de 2022.

Com a Série A ainda em andamento, o Fortaleza pode fazer bonito e marcar a sua presença na segunda Libertadores da América de maneira consecutiva.