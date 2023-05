Celtics e Heat duelam nesta segunda no jogo 7 das finais do Leste

Nesta segunda-feira, 29, às 21h30 (horário de Brasília), Miami Heat e Boston Celtics irão se enfrentar em um confronto crucial: o sétimo e último jogo das finais da Conferência Leste da NBA. O Heat conquistou vitórias nas três primeiras partidas, enquanto os Celtics empataram a série com três vitórias consecutivas. O jogo será realizado no TD Garden, em Boston.

Ao longo da história dos playoffs da NBA, em nenhuma das 150 ocasiões em que um time abriu uma vantagem de 3 a 0 em uma série, esse time foi derrotado. Esse feito se tornou um tabu quase invencível na liga. No entanto, na temporada 2022/23, o Boston Celtics conseguiu alcançar algo notável. Eles não apenas se tornaram o quarto time a igualar uma série após estar perdendo por 3 a 0, mas também foram os primeiros na história da NBA a levar a série até o sétimo jogo em seu próprio ginásio. Diferentemente dos demais, que decidiram suas séries fora de casa.

O Celtics maior campeão da NBA, junto com o Lakers, com 17 títulos, vai ter a torcida a seu favor e também vai ter Derrick White, um coadjuvante que brilhou na última partida fazendo a cesta da vitória no último segundo calando o ginásio em Miami. White vem mostrando que a equipe pode contar com ele, nos últimos jogos vem sendo uma peça fundamental para equipe de Boston, já que as atenções das marcações do Heat ficam por conta de Jayson Tatum e Jaylen Brown, aí Derrick vai se tornando uma grande válvula para a equipe.

Já pelo lado do Heat, os jogadores após a derrota no último segundo fizeram com que as feições de bastante abatimento fossem vistas por todos. Miami conseguiu a virada no jogo faltando 3 segundos para o término da partida com três lances livres convertidos por Jimmy Butler, depois os atletas ficaram incrédulos com a cesta de Derrick White no estouro do cronômetro e empatando a série levando para o último decisivo jogo.

Prováveis escalações

Miami Heat: Gabe Vincent, Max Strus, Jimmy Butler, Kevin Love e Bam Adebayo.

Boston Celtics: Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford e Robert Williams.

Tabela da série final

(8) Miami Heat 3 x 3 Boston Celtics (2)

Jogo 1 - 17 de maio - Boston Celtics 116 x 123 Miami Heat

Jogo 2 - 19 de maio - Boston Celtics 105 x 111 Miami Heat

Jogo 3 - 21 de maio - Miami Heat 128 x 102 Boston Celtics

Jogo 4 - 23 de maio - Miami Heat 99 x 116 Boston Celtics

Jogo 5 - 25 de maio - Miami Heat 97 x 110 Boston Celtics

Jogo 6 - 27 de maio - Miami Heat 103 x 104 Boston Celtics

Jogo 7 - segunda-feira, 29 de maio às 21h30 em Boston