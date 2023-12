Cenas de guerra: Torcedores do Santos se revoltam após rebaixamento | A TARDE

Rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro após perder para o Fortaleza na Vila Belmiro, na madrugada da quinta-feira, 7, do Santos foi repleta de tensão. Ao final da 38ª rodada do Brasileirão, os torcedores do Peixe protagonizaram cenas de guerra, demonstrando a revolta causada pelo primeiro descenso da sua história.

Na sequência do segundo gol do 'Laion', marcado por Lucero aos 51 do segundo tempo, já foi possível ouvir barulho de bombas no entorno do estádio. Os jogadores do Fortaleza, que não tinham nada a ver com isso, correram para o vestiário, enquanto o elenco santista permaneceu no gramado, mesmo com a tentativa de invasão por parte dos torcedores.

Torcedores do Santos incendeiam veículos ao redor da Vila Belmiro | Foto: Divulgação

O goleiro João Paulo, que tomou 64 gols no campeonato, foi um dos mais desolados, chorando no campo por longos minutos. Outros jogadores da equipe paulista também não contiveram as lágrimas, outros só demonstraram incredulidade, afinal, fizeram parte da primeira equipe que rebaixaram o time do Rei Pelé.



Fora do estádio, quem ousou passar pelo local, se assustou com o cenário. Pelo menos três ônibus foram incendiados, assim como carros, um deles do atacante Stiven Mendoza, que só foi encontrado com as ferragens. Segundo informações do GE, apesar do veículo ser do jogador, o incêndio não foi proposital, já que a ação foi contra todos os automóveis das redondezas da Vila Belmiro.

Carro do jogador Stiven Mendoza | Foto: Divulgação

O corpo de bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, que conseguiram conter os focos de incêndio e confusão. Assim, acalmando aos poucos a noite na cidade de Santos, que ficará para sempre marcada como uma mancha na história do clube.

