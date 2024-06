Ceni dá justificativa inusitada sobre eliminação: "Trave atrapalhou" | A TARDE

O Bahia foi eliminado da Copa do Nordeste ao ser derrotado pelo CRB, nos pênaltis, neste domingo, 26, na Arena Fonte Nova. Porém, durante o tempo normal, o Esquadrão contou com diversas chances de balançar as redes e abrir o placar. Sobre as chances perdidas, o treinador Rogério Ceni atrelou o resultado a um "adversário" inusitado: a trave.

Dentro dos 90 minutos, o Esquadrão chegou a assustar o alvirrubro com duas bolas no travessão de Jean Lucas, uma cabeçada de Santi Arias e uma grande chance perdida por Cauly, que recebeu um ótimo passe de Everton Ribeiro. Em coletiva pós-jogo, o comandante relembrou o momento.

"Nós criamos boas oportunidades e não sofremos defensivamente. Infelizmente a trave atrapalhou as finalizações. Lamento muito não estar na final da competição", avaliou o treinador.

Em continuidade, Ceni demonstrou chateação por não vencer um título com o Bahia no primeiro semestre da temporada, perdendo o Baianão e agora a Copa do Nordeste. Em fala, o comandante voltou a "culpar" a trave.

"Nossas trocas sempre são no intuito de vencer jogo e o estilo de jogo é sempre para frente, sempre tentando conquistar o triunfo. Porém, as vezes atrapalha ou o goleiro adversário faz uma grande defesa, mas nós criamos as oportunidades", disse o ex-goleiro.

Agora o Esquadrão entra em campo no próximo fim de semana, pelo retorno do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, pela 7ª rodada. A partida será no domingo, 2, na Arena MRV, às 16h.

