Centro de Referência Paralímpico da Bahia abre matrículas | A TARDE

Jovens entre 7 e 17 anos com deficiência em diversas modalidades já podem se inscrever para o Centro de Referência Paralímpico Bahia (CRPBa), projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em parceria com a Unijorge.

Estão disponíveis vagas para o primeiro semestre de 2024 nas modalidades: atletismo, bocha, parabadminton, natação, parataekwondo, tiro com arco, remo, canoa havaiana e parajiujitsu.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do formulário online e de forma presencial no Centro de Referência, localizado no Campus Paralela da Unijorge. Os critérios de seleção e matrícula seguem as condições de elegibilidade estabelecidas pelo CPB.

Inaugurado em 2022, o primeiro CRPBa é um espaço de aperfeiçoamento das habilidades e competências pela via do paradesporto, voltado a performance atlética e o desenvolvimento integral dos participantes. A iniciativa tem coordenação geral do professor Virgílio Leiro e oferece treinamento especializado em diversas modalidades, contando com o apoio de uma equipe multidisciplinar e a infraestrutura do Centro Esportivo da Unijorge.