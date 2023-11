Centro de Referência Paralímpico realiza seminário em Salvador | A TARDE

O Centro de Referência Paralímpico da Bahia, parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro e da Unijorge, vai realizar o Seminário de Modalidades Paralímpicas, nesta quinta-feira, 19, no auditório Zélia Gattai, no campus da Unijorge na Paralela, das 8h às 18h. O evento é gratuito e contará com a presença de especialistas e professores da área, com o objetivo de levar informações e sensibilizar profissionais que já trabalham ou pretendem trabalhar com pessoas com deficiência.

O seminário faz parte de uma sequência de ações do Comitê Paralímpico Brasileiro na busca de socializar e difundir conhecimentos para a atuação de profissionais no acompanhamento de pessoas com deficiência.

A programação terá palestras que serão apresentadas e discutidas as características e possibilidades de atuação no paradesporto em diversas modalidades como a bocha, o badminton, atletismo e tiro com arco, além de informações de gestão de centros paralímpicos e outros temas.

Entre os palestrantes, estão confirmados, o representante do Comitê Paralímpico na Bahia, professor Virgílio Leiro; o coordenador do Curso de Educação Física da Unijorge, professor Iuri Nascimento Brandão; e os professores Rafael Kons, Wilson de Lima Brito Filho, Robson Santana, Ariadne Santos, Gregório Benfica e Edson Barbosa Junior.

Na ocasião, vai ocorrer também o lançamento do livro “Coletânea dos Centros de Referência do CPB” com os professores Virgílio Leiro e Wilson de Lima Brito Filho.

Sobre o Centro de Referência Paralímpico da Bahia

O primeiro Centro de Referência Paralímpico da Bahia, lançado em 2022, é uma parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e da Unijorge, para apoio e incentivo de práticas esportivas e desenvolvimento de pessoas com deficiência de 7 a 17 anos.

A iniciativa tem como objetivo identificar, treinar e acompanhar talentos, para formação de atletas em modalidades paralímpicas. O Centro de Referência tem atuação de alunos e professores de diversos cursos da instituição e infraestrutura para atender os mais de 100 alunos inscritos atualmente no projeto.