Cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico chega a sua 24ª edição nesta sexta | A TARDE

O Prêmio Brasil Olímpico 2023 (PBO) coroa os melhores do ano nesta sexta-feira, 15, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A 24ª edição do evento, que é promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) irá premiar, além de atletas, os melhores técnicos, revelações e equipes envolvidas com o esporte olímpico nacional. A cerimônia, que tem previsão para às 20h, terá transmissão ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil e pelo SporTV.

Nesta edição, o evento conta com premiações inéditas, como Retorno do Ano, Equipes do Ano (masculina e feminina) e Atleta Revelação e o Atleta OVVI Influenciador do Ano. Além de manter as categorias tradicionais, algumas que estão desde a primeira edição, como Melhor das Modalidades, Atleta da Torcida, Prêmio Inspire, Prêmio Espírito Olímpico, Destaques dos Jogos da Juventude, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo, Atleta do Ano (masculino e feminino) e Troféu Adhemar Ferreira da Silva.

Vale lembrar que foi anunciado nesta terça-feira, 12, que o prêmio de melhor atleta do ano passará a se chamar Troféu Rei Pelé, homenageando aquele que, para muitos, é o maior esportista de todos os tempos. Na categoria feminina, Bia Haddad Maia (tênis), Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia) e Rebeca Andrade (ginástica artística) disputam o troféu, já entre os homens, Filipe Toledo (surfe), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Marcus Vinícius D’Almeida (tiro com arco) estão entre os finalistas.

A responsabilidade de escolher o(a) grande vencedor(a) virá através de um grupo de especialistas da área esportiva. Porém, os amantes do esporte também poderão votar nos seus queridinhos nas seguintes categorias: Atleta da Torcida, Prêmio Inspire, Atleta Revelação, Retorno do Ano e Atleta OVVI Influenciador do Ano (votação pelo Instagram da Vivo e app do COB). A votação pública se encerra duas horas antes do início da cerimônia, às 20h.