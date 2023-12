Champions League: Confira confrontos das oitavas de final | A TARDE

Os confrontos das oitavas de final da Champions League da temporada 23/24 foram definidos pela Uefa na manhã desta segunda-feira, 18. O sorteio realizado na sede da entidade, na Suíça, colocou Barcelona x Napoli e Atlético de Madrid x Inter de Milão como os confrontos mais equilibrados. Por outro lado, atual campeão da competição, o Manchester City enfrenta o Copenhagen.

As 16 equipes classificadas a partir da fase de grupos foram divididas em dois potes. De um lado, ficaram aquelas que foram líderes dos seus respectivos grupos. No segundo, os segundos colocados.

Para realização do sorteio, haviam duas restrições. Os times que vinham do mesmo grupo não poderiam se enfrentar, assim como os do mesmo país. Entretanto, a partir das oitavas de final, não há mais restrições, ou seja, todas as equipes poderão se enfrentar.

Confira os confrontos:

Porto x Arsenal

Napoli x Barcelona

Paris Saint-Germain x Real Sociedad

Inter de Milão x Atlético de Madrid

PSV x Borussia Dortmund

Lazio x Bayern de Munique

Copenhagen x Manchester City

RB Leipzig x Real Madrid

As equipes que estão à direita se classificaram como líderes, por isso, fazem o primeiro jogo fora de casa e decidem no confronto de volta diante da sua torcida.

Os jogos de ida das oitavas de final ocorrem nos dias 13,14, 20 e 21 de fevereiro, enquanto nos dias 5, 6, 12 e 13 de março, as partidas de volta. O sorteio das fases seguintes está marcado para o dia 15 de março. A final da Champions League será em Wembley, Londres, no dia 1º de junho.